アイテックインターナショナル　水素マルチポッド H2 水素吸入器

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商品詳細
いただき物で使用回数などはわかりません。説明書もなかった為、検品できておらず揃ってないものもあると思います。上部に取り付ける金具とカニューレはありません。現状に了承いただいた後、購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/troupe892611.html
http://narcologia.ru/goods/kindness170205.html
http://narcologia.ru/goods/waveform130917.html
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