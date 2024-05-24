モノさま専用SUQQU　ピュアカラー　ブラッシュ　115　BENITSURARA

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商品詳細
モノさま専用。SUQQU ピュア カラー ブラッシュ 115 BENITSURARA です(. ❛ ᴗ ❛.)SUQQUのチークで…新品・未使用の状態です!(*´ω｀*)1回も使ってません。(2枚目の写真にてご確認してください。)元々入ってる箱(1枚目の左)に入れて…プチプチに包んで発送する予定でいます♪(◡ ω ◡)定価 ￥5500＋税 しますので…お安くします♪(人 •͈ᴗ•͈)他の商品と一緒にご購入していただける場合…お安くさせていただきます♪ʕ ꈍᴥꈍʔ気になることがありましたら…コメントの方 よろしくお願いします!(^._.^)ノ#SUQQU#ピュアカラーブラッシュ#BENITSURARA#チーク
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