モノさま専用SUQQU　ピュアカラー　ブラッシュ　115　BENITSURARA

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モノさま専用。SUQQU ピュア カラー ブラッシュ 115 BENITSURARA です(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)SUQQUのチークで…新品・未使用の状態です!(⁠*⁠´⁠ω⁠｀⁠*⁠)1回も使ってません。(2枚目の写真にてご確認してください。)元々入ってる箱(1枚目の左)に入れて…プチプチに包んで発送する予定でいます♪(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)定価 ￥5500＋税 しますので…お安くします♪(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)他の商品と一緒にご購入していただける場合…お安くさせていただきます♪ʕ⁠ ⁠ꈍ⁠ᴥ⁠ꈍ⁠ʔ気になることがありましたら…コメントの方 よろしくお願いします!(⁠^⁠.⁠_⁠.⁠^⁠)⁠ノ#SUQQU#ピュアカラーブラッシュ#BENITSURARA#チーク