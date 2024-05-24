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子供服　80センチ　まとめ売り
商品番号 E52608804456
商品名

子供服　80センチ　まとめ売り
ブランド名 西松屋
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

肌着①半袖シャツ2枚組80センチ②長袖シャツ2枚組80センチ③長袖シャツ2枚組80センチタイツ④ベルメゾンタイツ2枚組70〜80センチ⑤しまむらタイツ85センチ⑥しまむらタイツ85センチズボン⑦ストレッチ80センチトレーナー⑧ミッキー(グレー)フード付き80センチ⑨ミニー(黒)80センチ⑩マイメロ80センチ10点セットです！全て新品未使用です！定価の総額では8000円以上のまとめ売りです！自宅保管ですので、細かいことが気になる方はご遠慮ください。喫煙者、ペットはいません。ベビー服キッズ秋冬
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