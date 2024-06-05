真空管　ECC81　テレフンケン　telefunken　12AT7

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商品詳細
テレフンケン ecc81 中古品、動作良好です。秋葉のショップにて購入しました。底面にダイヤマークがございます。また真空管の太さも、細いタイプの管です。プリントは剥がれ落ちてます。1年以上前に真空管プリを手放したのでずっと眠らせてました。念の為、中古品であることをご了承下さい。#真空管#12at7#ecc81#プリアンプ#パワーアンプ#真空管アンプ#オーディオ#ポタオデ
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