【新品未使用】2020年モデル キャロウェイ ビックバーサ メンズアイアン 5本

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この度は閲覧いただきありがとうございます！！誠意ある取引をさせて頂きますので、皆さまどうぞよろしくお願い致します。★全国送料無料です★★タバコ吸いません、ペットいません★新品のメンズアイアンになります。一流メーカーキャロウェイ！！大人気モデルであるビックバーサの5本セットです^^・スライサーがプッシュしない・コスらない・スイングそのままでヘッドがつかまえる・払うだけで拾い上げて高弾道標準的なシャフト長とセミストロングロフト設定ながら飛距離性能も十分。とにかくやさしく、とにかく打ちやすい設計の素晴らしいアイアンです。打感も良く、初心者さんでも安心してお使い頂けます。ゴルフをこれから始める方にはもちろん、中級者、上級者になってもずっと使えるクラブですので是非ご検討下さい^^その他メンズ用のゴルフセットやアイアン、キャディバッグなどを販売しておりますので、気になる方はどうぞよろしくお願いします^^↓#Nuメンズゴルフの部屋【メーカー】Callawayキャロウェイ【モデル】2020年発売日本モデルBIGBERTHAビックバーサB21定価:132000円(税込)【セット内容】6.7.8.9.P純正の5本セットです。【ロフト角】6(25°)7(29°)8(33°)9(38°)PW(43°)【ライ角】62.5°(7I)【シャフト】純正スチールシャフトN.SPRO950GHneo中調子98g【フレックス】S【グリップ】純正グリップシュリンク付き【性別】メンズ【利き腕】右利き用【状態】写真をご確認下さい。ヘッド、グリップ共にシュリンク付きの新品未使用品になります。とても扱いやすいクラブですので、どれを買っていいか分からない方は是非ご検討下さい^^何か気になるところがあればトラブル防止のため購入前に質問していただけると幸いです。●アイアンセットに関しましては、プチプチでヘッドを保護し、専用ダンボールに入れて2-3日で迅速に発送致します。