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CDTV ぶぶたす VAMPS 番組特製タオル サイン
商品番号 D63074483945
商品名

CDTV ぶぶたす VAMPS 番組特製タオル サイン
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 42,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VAMPSの二方の直筆サイン入りタオルL'Arc〜en〜CielhydeOblivionDustK.A.Zいきなり購入◎クロゼットで暗所保管しておりました。当選証明書も一緒に郵送致します。こちらの商品は実家の方に保管しているため、親に依頼して発送致します。発送に4~7日かかるかと思います。よろしくお願いしますm(__)mミュージシャン種別···グループグッズ種類···タオル・ハンカチTBSぶぶたすアプリ抽選CDTV番組特製サインタオルプレゼント当選
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