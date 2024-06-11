CDTV ぶぶたす VAMPS 番組特製タオル サイン

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商品詳細
VAMPSの二方の直筆サイン入りタオルL'Arc〜en〜CielhydeOblivionDustK.A.Zいきなり購入◎クロゼットで暗所保管しておりました。当選証明書も一緒に郵送致します。こちらの商品は実家の方に保管しているため、親に依頼して発送致します。発送に4~7日かかるかと思います。よろしくお願いしますm(__)mミュージシャン種別···グループグッズ種類···タオル・ハンカチTBSぶぶたすアプリ抽選CDTV番組特製サインタオルプレゼント当選
http://narcologia.ru/goods/waveform559317.html
http://narcologia.ru/goods/recycling842114.html
http://narcologia.ru/goods/stair101600.html
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