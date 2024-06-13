オリックス バッファローズ ユニフォーム サイン入り 57

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商品詳細
オリックスバッファローズユニフォーム57山田修義サイン入り一度だけサインをもらう際に着用しました！その後クローゼットに閉まっていました。しっかりと梱包し、発送致します✨#バッファローズ#野球#ユニフォーム#サイン入りプロフィールを読んで頂き、納得して頂いた方のみご購入お願いします☺︎
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