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オリックス 中川圭太 NPBバット
商品番号 G98655806747
商品名

オリックス 中川圭太 NPBバット
ブランド名 ゼット
特別価格 税込 3,420 円
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商品詳細

オリックス・バファローズの中川圭太選手の実使用バットです。折れていますがテーピングなど巻けば使えます！今じゃオリックスの主力ですPL学園最後の戦士ですPLファンどうでしょう記念にどうでしょう！競技の種類···硬式素材···木
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オリックス 中川圭太 NPBバット
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