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商品詳細
オリックス・バファローズの中川圭太選手の実使用バットです。折れていますがテーピングなど巻けば使えます！今じゃオリックスの主力ですPL学園最後の戦士ですPLファンどうでしょう記念にどうでしょう！競技の種類···硬式素材···木
http://narcologia.ru/goods/Taipei508171.html
http://narcologia.ru/goods/revamp785822.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis365544.html
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オリックス 中川圭太 NPBバット-
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