【即購入可】オリックスバファローズ　西野真弘選手ユニフォーム

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商品詳細
現オリックスバファローズ所属、西野真弘選手のハイクォリティユニフォームです。プロモデルではありません。2017年度の夏の陣ユニフォームとなります。現在では手に入れるのが難しく、貴重な一品となっています。サイズはOです。未使用ではありますが、袋に入っていない状態でクロークに長年保管してました。その事を考慮の上、購入頂ければと思います。宜しくお願い致します。※発送時折り畳みます。ご了承下さい。野球チーム...オリックス・バファローズ種類...ユニフォーム
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