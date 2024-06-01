大容量 HEAD テニス ラケットバッグ

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大容量HEADテニスラケットバッグ新品、未使用品、タグ付いています。外気の高熱や低温から大切なラケットを守ります。大容量で肩にかけても背中に背負うことも可能です。状態は画像をよくご確認いただき、自宅保管品であることをご了承の上、ご購入お願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。※即購入大歓迎※匿名配送【発送方法】平たくしてエアーパッキンで梱包し発送いたします。※トラブル防止のため、ご質問等は購入前にお願いいたします。※購入前にプロフィールの程、一読お願いします。※コンビニ払いの方はお支払い日を教えて頂けると助かります。種類···ラケットバッグ