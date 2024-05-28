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ミズノ ビヨンドマックス ギガキング 少年 76cm ミドルバランス
商品番号 E20453889873
商品名

ミズノ ビヨンドマックス ギガキング 少年 76cm ミドルバランス
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

少年軟式BEYONDMAXGIGAKING76cmミドルバランスです。写真のとおり表面部、ヘッド、グリップエンドに傷などありますがウレタン部の露出や割れは無く、まだまだ現役でご使用いただけると思います。打球速度や飛距離は抜群です。ミドルバランスのため、力の弱い子でもバットコントロールしやすいと思います。バッティングセンターでの使用歴なし。バットケースつき。競技の種類...軟式バランス・特徴...ミドルバランス素材...カーボン
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