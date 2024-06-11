【美品】スコッティキャメロン　ヘッドカバー無し　ファントムx5s

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スコッティキャメロン2022年モデルファントムx5s（センターシャフト）34インチ グリップはスーパーストロークトラクションツアー3.0です。シャフトは純正のままです。ヘッドカバーはブリーフィングのセンターシャフトタイプを使っておりましたが、純正ヘッドカバーは売却してしまったためありません。画像の保証書にもある通り去年ゴルフ5にて購入した商品で、何度か使用してきましたが、ラウンド中はパッティング時以外は必ずヘッドカバーをして非常に大切に使ってきたため、大きく目立った傷汚れはありません。（使用に伴う細かい傷はご了承ください。）ヘッド部分の画像は鮮明に見えるように写真は日光の元で撮りました。ご確認ください。その他質問あればご連絡ください。中古品ですのでご理解ある方に購入いただきたいと思います。ノンクレームノンリターンでお願いします。