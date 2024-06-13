AKB48 黒須遥香 アクスタ 缶バッジ ミニフォト ラッフル

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商品詳細
AKB48Team4AKB48春コンサート2023〜好きだ！と叫ぼう〜開催記念ラッフルくじ黒須遥香缶バッチ13個（実際は15個あります）アクリルスタンド（C賞）2つミニフォトカード（E賞）7枚ミニフォトカード（10連特典）2枚普通に揃えると14000円以上しますのでとってもお得となっております。バラ売り不可、他出品と同時購入ご希望の方はコメントお願いいたします。一度素人の手に渡ったものになるので、神経質な方の購入はお控えください。
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