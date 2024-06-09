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人気！NIKE(ナイキ)サッカー\u0026フットサル用　中綿入りショート丈ベンチコート
商品番号 D16827911147
商品名

人気！NIKE(ナイキ)サッカー\u0026フットサル用　中綿入りショート丈ベンチコート
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気ブランド、NIKEのfootballラインの中綿入りのショート丈のベンチコートです。フードの取り外しが可能で、収納ポケットも多いベンチコートです。サイズ.XL(平置きで、着丈約81.身幅約60。)やや使用感と画像のように若干汚れ等はありますが、目立つ傷みなども無くまだまだ着用出来ます。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle41166.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring612596.html
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