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アディダスadidas ベンチコート　レア
商品番号 K71833237178
商品名

アディダスadidas ベンチコート　レア
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アディダスadidasベンチコートサイズは、Lサイズ。着丈約115㎝、身幅約69㎝袖～袖約151㎝使用回数は少なく目立つ汚れはないと思います。が、前ボタンの上から５番目６番目が取れてます。左胸上辺りに別のコートのワッペンの印刷がうっすらと付いてます。(写真5.6,枚目にてご判断下さい)かなり長い間自宅保管してました。状態は写真からご判断してください。ご理解頂ける方の購入をお願いします‼
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