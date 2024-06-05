アディダスadidas ベンチコート　レア

アディダスadidasベンチコートサイズは、Lサイズ。着丈約115㎝、身幅約69㎝袖～袖約151㎝使用回数は少なく目立つ汚れはないと思います。が、前ボタンの上から５番目６番目が取れてます。左胸上辺りに別のコートのワッペンの印刷がうっすらと付いてます。(写真5.6,枚目にてご判断下さい)かなり長い間自宅保管してました。状態は写真からご判断してください。ご理解頂ける方の購入をお願いします‼



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