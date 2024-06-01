栗山巧／記念パネル（2000本、1500本、1000本）

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商品詳細
野球チーム···埼玉西武ライオンズ⚫︎栗山巧／記念パネル（2000本、1500本、1000本）になります。⚫︎直筆サインではありません。⚫︎限定品につき現在は販売しておりません。⚫︎2000本安打の物のみ箱付きになります。
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