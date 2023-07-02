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大谷翔平　オールスター2023　レプリカユニフォーム　サインなし
商品番号 D20445787791
商品名

大谷翔平　オールスター2023　レプリカユニフォーム　サインなし
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 16,224 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正規品の中では最安です大谷翔平選手が出場したオールスター2023レプリカユニフォーム正規品サイズL1着です。開催からわずか1週間で多くの偽物が出回っているので見分け方をお伝えします。①偽物は裏地が白②偽物はタグが黒わかりやすいところだとココを確認くださいね。購入時の金額¥30,000
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