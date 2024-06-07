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ミズノ　テニスシューズ　24.5
商品番号 K68708734892
商品名

ミズノ　テニスシューズ　24.5
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

対応コート···オムニ・クレー兼用ミズノ今季春　NEWカラー24.5インソールは未使用インソールを外すと内側に汚れあり右踵に1センチくらいの穴あり運動するときに支障はありませんでした。気になる方はご遠慮ください。#ミズノ#テニス#ソフトテニス#オムニクレー
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