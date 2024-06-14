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ソフトテニスラケット3本セット/yonex
商品番号 N34670868394
商品名

ソフトテニスラケット3本セット/yonex
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,035 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2015年に買ったヨネックスの3本セットです。ずっと使ってたのでかなり使用感ありますが、ソフトテニスで遊ぶくらいならちょうどいいです。グリップテープの巻き直しが必要になります。息子や娘さんがソフトテニスを始めて、相手をしたい親の皆さんが使うくらい、と思っていただければ幸いです。ラケットに対しての詳しいことはわかりませんので写真で判断お願いします。
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