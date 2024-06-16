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ランニング・ウィーキングマシーン　IGNIO 使用時間短し
商品番号 R52548326945
商品名

ランニング・ウィーキングマシーン　IGNIO 使用時間短し
ブランド名 イグニオ
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ランニング・ウィーキングマシーン　IGNIO家族と協議の上、室内で運動するように購入しましたが！たいして使用せず・・・総稼働時間5時間くらいでは・・・最近は室外散歩・ランニングしてます。朽ちてしまうのは勿体ないので出品します。目立つ傷はありません。出来れば引取り希望です。神奈川県川崎市川崎区からあくまでもノンクレームノンリターンにてお願いします。寸法：組み立てた状態でL1455×W660×H1200走行面：L670×W380重量：44.5kg走行速度：１～12km/ｈ電源：ＡＣ100Ｖ50/60Ｈｚ消費電力：最大650Ｗモーター出力：1.25馬力
http://narcologia.ru/goods/traverse53826.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox837539.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce821355.html
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