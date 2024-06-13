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大谷翔平 エンゼルス グッズ MVP ブロンズコイン フォトミント
商品番号 A91552953193
商品名

大谷翔平 エンゼルス グッズ MVP ブロンズコイン フォトミント
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 9,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロッジに飾っておりましたので埃が付着していました。拭き取って綺麗になったと思いますが、ご理解頂ける方はよろしくお願いいたします。箱はありませんので、発送はエアーパッキンに包んで、紙袋に入れるような形になるかと思います。
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