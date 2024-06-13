大津高等学校　サッカー部ブルー半袖　移動着

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大津高等学校サッカー部の半袖ブルー移動着になります。この商品は他には売ってないのでお早めにどうぞ！苗字の刺繍が入ってますが裁縫すれば取れるらしいです。確実ではないためご理解ある方のみよろしくお願い申し上げます。多少の値引きします！コメントください！丈···半袖カラー···ブルー