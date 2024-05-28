エンゼルス　大谷翔平　二刀流　Tシャツ　来場者限定　スタジアム配布

大谷翔平選手の所属チーム エンゼルスに応援に行った時に来場者限定のプレゼントで頂いた大谷翔平の二刀流のテイシャツです。一度着ておりますが、綺麗なままです。サイズ XLPolyester100%平置きですが、着丈約73cm身幅約63cm肩幅約55cm袖丈約25cm大谷翔平グッズエンゼルスグッズ大谷球場配布#大谷翔平 #WBC#SHOTIME#エンゼルス#MLB#ショータイム種類···その他野球チーム···大リーグ・MLB※発送が帰国後8/13からになりますが、何卒よろしくお願いします＊野球チーム···大リーグ・MLB種類···その他



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