未開封2枚　オリックス　2023夏の陣　レプリカユニフォーム2枚セット　日程表

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商品詳細
未開封 オリックスバファローズ 2023夏の陣球場配布ユニフォーム 2枚セット 日程表付き8月1日に京セラドームで配布していたものです。袋から出しておりません。発送はゆうパケットポストで圧縮してお送りします。よろしくお願い致します。野球チーム···オリックス・バファローズ種類···レプリカユニフォーム
http://narcologia.ru/goods/composite5054.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper203909.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial470016.html
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