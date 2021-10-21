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【美品】イングランド代表ユニフォーム　ジェラード
商品番号 X26779621500
商品名

【美品】イングランド代表ユニフォーム　ジェラード
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,665 円
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商品詳細

ジェラード選手のイングランド代表ユニフォームです。2014年のイングランド代表ユニフォームてす。現地のオフィシャルショップで購入しました。数回着用しておりますので、ご了承頂ける方はご購入ください。購入価格:約16,000円(128€)カラー···ホワイト丈···半袖種類···レプリカユニフォームメーカーサイズ···インポートMサイズ：身長170-180cm、胸囲96-104cm、ウエスト80-89cmサッカーだけでなく、ラグビーの応援グッズとしてもおすすめです。#英国#イングランド
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