紺　スフィーダ　ゴールキーパー　ゴレイロ　シャツ

サイズ XL着幅 55㎝ 着丈 73㎝色 紺色昇華プリントで背番号、胸番号入ってます。着用せずにクローゼットにかけて保管してました。昔作って、袋から出しているので未使用に近いで出してます。タバコ吸いません香水つけません腋臭ありませんペットいません



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