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紺　スフィーダ　ゴールキーパー　ゴレイロ　シャツ
商品番号 P24545868711
商品名

紺　スフィーダ　ゴールキーパー　ゴレイロ　シャツ
ブランド名 スフィーダ
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　XL着幅　55㎝　着丈　73㎝色　紺色昇華プリントで背番号、胸番号入ってます。着用せずにクローゼットにかけて保管してました。昔作って、袋から出しているので未使用に近いで出してます。タバコ吸いません香水つけません腋臭ありませんペットいません
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