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- 紺 スフィーダ ゴールキーパー ゴレイロ シャツ
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商品詳細
サイズ XL着幅 55㎝ 着丈 73㎝色 紺色昇華プリントで背番号、胸番号入ってます。着用せずにクローゼットにかけて保管してました。昔作って、袋から出しているので未使用に近いで出してます。タバコ吸いません香水つけません腋臭ありませんペットいません
http://narcologia.ru/goods/encourage275372.html
http://narcologia.ru/goods/rouge994410.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation783821.html
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