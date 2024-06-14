[ヨネックス] テニスシューズ パワークッションソニケージ3MGC

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商品詳細
[ヨネックス]テニスシューズパワークッションソニケージ3MGC新品未使用ですが、少し汚れ、キズがあります。商品状態は画像を見てご確認くださいませ。また保管状況により、箱にダメージがございます。色:レッド/ホワイトサイズ:25.0cm表地:合成繊維+合成樹脂ソール素材または裏地:ゴム非防水ヒールの高さ:5cmヒールのタイプ:ヒールなし留め具の種類:レースアップソールの厚さ:3cm出品画像を確認していただきご不明な点がございましたらコメントにてご連絡いただければ幸いです。出来る限り迅速な対応を心がけておりますので、是非ご検討お願い致します＾＾NO:A508
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