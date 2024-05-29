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ソフトテニス ラケット ヨネックス ボルトレイジ 8s
商品番号 Y33440510606
商品名

ソフトテニス ラケット ヨネックス ボルトレイジ 8s
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 5,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEXVOLTRAGE8s即購入◎早い者勝ち知り合いが引退するとのことで出品です。社会人クラブチームの方なので使用頻度は週2回ペースで4ヶ月の使用らしいです。ガットも引退試合の前に変えたばかりとの事でまだまだ使用できるかと思います。元グリ外してテーピングとアンダーラップを巻いてあります。ラケットケース付属します。サイズ:UL1ガット:デュオラッシュ24ポンドR58/31張り替え
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