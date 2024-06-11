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巨人　長嶋茂雄　直筆サインボール
商品番号 S52082479657
商品名

巨人　長嶋茂雄　直筆サインボール
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 5,520 円
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商品詳細

長嶋茂雄さんの直筆サインボールになります。古いものなのでボールに若干黄ばみがございます。
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http://narcologia.ru/goods/stealth601476.html
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