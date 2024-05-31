【超美品】キャロウェイ　パラダイム　PARADYM UT 24° S

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商品詳細
キャロウェイパラダイム ユーティリティ24°VentusTR5-S日本仕様早くもパラダイムの中古品が入荷しました。しかも試打クラブですのでかなり状態が良く、屋外での使用がないので、ソールの削れ等もほとんどありません！新古品のイメージですのでかなりお買い得ですよ！他にも多数のゴルフ用品を出品しております。全て中古の一点ものになりますのでこの機会にぜひ★取り扱い商品一覧↓↓↓↓#★GOLF★SHOP★TO★【商品】■メーカー：キャロウェイ Callaway■カテゴリ：ユーティリティハイブリッド UT■モデル：PARADYM■シャフト：VENTUSTR5forCallaway(JP)■フレックス：S■ロフト：24°■番手：24°ユーティリティ■長さ：39.5インチ【定価】税込 50600円 【状態】中古品 試打クラブあくまでも中古品ではありますが、汚れや傷もなく全体的に綺麗な状態です。【梱包 配送】プチプチ、段ボールで丁寧に梱包致します。配送は佐川急便を予定しております。つかまる飛びこの安定感が武器になる！！詳しい 商品情報はこちらからご覧いただけます。↓↓https://www.callawaygolf.jp/jp/p/BP_007136/configuratorPage/CPQCONFIGURATORパラダイムUT種類···ユーティリティ
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