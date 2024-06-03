M293◆翌日発送☆新品! ハイクオリティユニフォーム Mサイズ 秋山 カープ

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商品詳細
☆ハイクオリティーユニフォームです☆2023年度の新しいデザインのユニフォームになります。定価8000円のハイクオリティユニフォームを格安出品しておりますのでお値下げ等出来ません。サイズ、状態等写真をご確認ください。※写真に写っている観葉植物は撮影用のため付属しません。未使用品ですが素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。半分に折りたたんでの発送となります。そのほかの選手のユニフォームやサイズ等もたくさん出品しておりますのでご覧ください(^^)よろしくお願いします！種類···ユニフォーム野球チーム···広島東洋カープ
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