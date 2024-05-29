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スチームパンクな犬柄パネル生地　ハンドメイド
商品番号 J63152094436
商品名

スチームパンクな犬柄パネル生地　ハンドメイド
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 3,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パネルサイズ　18×18センチパネルサイズ　18×18センチミニバッグ　片面パネル　2000円ミニバッグ　両面パネル　2300円フラットポーチ　片面パネル　1500円フラットポーチ　両面パネル　1800円Dカン付　100円のみご予約承ります。よろしくお願いします。
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