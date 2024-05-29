スチームパンクな犬柄パネル生地 ハンドメイド ...

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商品詳細
パネルサイズ 18×18センチパネルサイズ 18×18センチミニバッグ 片面パネル 2000円ミニバッグ 両面パネル 2300円フラットポーチ 片面パネル 1500円フラットポーチ 両面パネル 1800円Dカン付 100円のみご予約承ります。よろしくお願いします。
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