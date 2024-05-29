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長次郎作　鮫肌おろし　超特大
商品番号 O29809286493
商品名

長次郎作　鮫肌おろし　超特大
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 4,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロの料理人御用達、長次郎の超特大鮫皮おろしです。•新品、未使用•化粧箱、取扱説明書付き•最高級本鮫皮を厳選し、職人が作り上げました。•わさびをきめ細かくすりおろすことができ、香りと辛さが一層引き立ちます。•定価23,100円(税込)公式HP記載•料理人の方へのプレゼントに大変喜ばれます。•入手困難•限定1個のみ。新品未使用ですが箱に少々汚れがございます。ご了承ください。
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