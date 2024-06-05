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腕時計DIYセットZALAXY
商品番号 J10137170925
商品名

腕時計DIYセットZALAXY
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 6,068 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『ZALAXYASSEMBLEDWRISTWATCH』は、職人気分で精密な部品を組み合わせながら作る醍醐味が味わえる、大人の「遊び心」と「趣味」をぎゅっと詰め込んだ自宅で出来る本格的腕時計DIYセット。種類...腕時計以前マクアケで購入しましたが、暇がなくそのまま置いてあるだけでしたので、出品します。
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