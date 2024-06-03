ロラライハリス　ハンドメイド　バッグ　リュック

⭕即購入◎⭕一点ものロラライハリスパネルで変型リュックを作成致しました。オリジナルパターンですので誰も同じものは作っておりません。⭕短期間(１〜２週間程度)でしたらお取り置きも可能です。ご希望の方はお声がけ下さいませ。⭕️お取り置きはリピーター様限定と致します。底と開閉口は黒の合皮です。内布、内ポケット=ジプシー内ポケット=1室7,800円−リピ割＝7600円サイズ縦20cm横(下部)25cm底マチ８cmですが…実際には底は１２〜１３㌢あります。#ボストンorリュック#ロラライハリス#トートバッグ#ボディバッグ#リュック#ショルダーバッグ#グッズリメイク#ポーチ#バッグinバッグ