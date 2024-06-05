アンティーユ　お昼の夢　軽やかな夢

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商品詳細
アンティーユの軽やかな夢になります。購入し、箱は開けましたが、ブリスターや付属品は開封しておりません。付属品すべて（写真にあるもの）お付けいたします。お顔のカットを何枚か載せているので、良ければご確認をお願いします(^^)リサイクルのダンボールを使用して発送する予定です。
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