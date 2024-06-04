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専用 アンティークドール用下着
商品番号 I88640150359
商品名

専用 アンティークドール用下着
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 2,146 円
在庫状況 あり

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商品詳細

専用画面になりますお待たせ致しました出来上がりサイズスリップ着丈30cm胸周り32cmドロワーズ着丈20cmヒップ36cmウエスト36cmドール用下着(スリップ+ドロワーズ)ドール身長51cmドールちゃんのヌードサイズやご希望のデザインなどございましたらコメント欄よりよろしくお願い致しますもし細いリボンを付けます時ピンクブルー紺赤ベージュなどどんな色がよろしいですか？お時間が空きましたらご検討よろしくお願い致します#オリジナルハンドメイドドレス#アンティークドールドレス#アンティークドール#アンティークレース#ビスクドール#ブロカント
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