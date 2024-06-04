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商品詳細
【DOLK×PUYOODOLL】Kumako-HappyNewYear2022ver.Limited-世界40体限定新品のまま暗所保管です。あまり時間が無く構ってあげられなくて…大切に保管していますが自宅保管品ということで神経質な方はご遠慮ください。即払いの場合は少し値引き可能ですので、お気軽にお声掛けください。1.ドール本体ヘッド＋ボディ(組み立て済)＊creamskin＊KAKAヘッド＊GirlBody（胸部分割あり）＊MakeupbyMitsuRoma＊KumakoHappyNewYear限定メイクアップ※ボディメイクは付属いたしません2.ウィッグ＊MadebyNine9Style＊８-９インチ3.アイ＊MadebyMitsuRoma＊レジン素材＊20mm（虹彩は22～24ｍｍ相当となります）4.ドレス＊MadebySADOL＊KumakoHappyNewYear限定ドレスセット＊着物トップス＊襟用レースリボン＊帯＊袴＊ヘアアクセサリー（リボン）＊ソックス＊Kumakoのかばん5.シューズブーツ6.パッケージ関連ボックス公式ページより【DOLK×PUYOODOLL】世界40体限定♪2022年新春を迎える最初のコラボとしてKumakoちゃんが登場！新春コラボのKumakoちゃんは、少年としてリリースされている『KAKA』ヘッドを採用。そのKAKAを進化させるスペシャルコラボレーションとして、PUYOODOLLが特別に「少女KAKA」を計らい、ガールボディでのリリースが叶いました。凛々しい目元を持つマイペースでやんちゃな双子の弟だったKakaが、このコラボでは和装を着こなす麗しい美少女に。このお正月にしかお迎えできない、美少女Kumakoちゃん。凛とした和装姿のKumako-HappyNewYear2022ver.Limitedをぜひお迎えください。☆希望価格の登録に対応する気一切ありません。PUYOODOLLKUMAKObabykumakobabykumakoKAKAKUKULALALULUEGG
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DOLK×PUYOO DOLL】Kumako - Happy New Year 2022 ver. Limited - 世界 ...
DOLK×PUYOO DOLL】Kumako - Happy New Year 2022 ver. Limited - 世界 ...
DOLK×PUYOO DOLL】Kumako - Happy New Year 2022 ver. Limited - 世界 ...
DOLK×PUYOO DOLL】Kumako - Happy New Year 2022 ver. Limited - 世界 ...
DOLK×PUYOO DOLL】Kumako - Happy New Year 2022 ver. Limited - 世界 ...
DOLK×PUYOO DOLL】Kumako - Happy New Year 2022 ver. Limited - 世界 ...
お気に入り】 新品未使用 DOLK×PUYOODOLL 世界40体限定KUMAKO おもちゃ ...
DOLK×PUYOO DOLL】Kumako - Happy New Year 2022 ver. Limited - 世界 ...
DOLK×PUYOO DOLL】Kumako - Happy New Year 2022 ver. Limited - 世界 ...
DOLK×PUYOO DOLL】Kumako - Happy New Year 2022 ver. Limited - 世界 ...
DOLK×PUYOO DOLL kumako 限定アウトフィット 1/4サイズ 肌触りがいい ...
DOLK×PUYOO DOLL】Kumako - Happy New Year 2022 ver. Limited - 世界 ...
DOLK×PUYOO DOLL×MitsuRoma×CALULU】KUMAKO Marching Band ver ...
http://narcologia.ru/goods/Addict658418.html
http://narcologia.ru/goods/navigate717930.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome632443.html
DOLK×PUYOO DOLL】Kumako - Happy New Year 2022 ver. Limited - 世界 ...
DOLK×PUYOO DOLL】Kumako - Happy New Year 2022 ver. Limited - 世界 ...
DOLK×PUYOO DOLL】Kumako - Happy New Year 2022 ver. Limited - 世界 ...
DOLK×PUYOO DOLL】Kumako - Happy New Year 2022 ver. Limited - 世界 ...
DOLK×PUYOO DOLL】Kumako - Happy New Year 2022 ver. Limited - 世界 ...
DOLK×PUYOO DOLL】Kumako - Happy New Year 2022 ver. Limited - 世界 ...
お気に入り】 新品未使用 DOLK×PUYOODOLL 世界40体限定KUMAKO おもちゃ ...
DOLK×PUYOO DOLL】Kumako - Happy New Year 2022 ver. Limited - 世界 ...
DOLK×PUYOO DOLL】Kumako - Happy New Year 2022 ver. Limited - 世界 ...
DOLK×PUYOO DOLL】Kumako - Happy New Year 2022 ver. Limited - 世界 ...
DOLK×PUYOO DOLL kumako 限定アウトフィット 1/4サイズ 肌触りがいい ...
DOLK×PUYOO DOLL】Kumako - Happy New Year 2022 ver. Limited - 世界 ...
DOLK×PUYOO DOLL×MitsuRoma×CALULU】KUMAKO Marching Band ver ...