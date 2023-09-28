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ROCKY BALBOA〜ロッキーフィギュア
商品番号 B89275912278
商品名

ROCKY BALBOA〜ロッキーフィギュア
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンル（スポーツ選手）···その他スケール···ノンスケールフィギュア種類···アクションフィギュア性別···男未開封未使用ですが、長い年月を経ているので、箱に傷があります。神経質な方のご購入はご遠慮ください。※更にお値下げしました！（2023.09.28）
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