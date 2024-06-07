カウチソファー L字 大型 高級ソファー

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4人で座ってもゆったりしたサイズ感です。頻繁に使用していなかったので目立つ傷などなく綺麗な状態です！！定価109,990円でした。大きいため配送が指定できないので取りに来てくださる方限定になります。東京都東大和市