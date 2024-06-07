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カウチソファー L字 大型 高級ソファー
商品番号 E96134440850
商品名

カウチソファー L字 大型 高級ソファー
ブランド名 Evital
特別価格 税込 28,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4人で座ってもゆったりしたサイズ感です。頻繁に使用していなかったので目立つ傷などなく綺麗な状態です！！定価109,990円でした。大きいため配送が指定できないので取りに来てくださる方限定になります。東京都東大和市
http://narcologia.ru/goods/insignificant963482.html
http://narcologia.ru/goods/marshal291380.html
http://narcologia.ru/goods/waveform730817.html
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