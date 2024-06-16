アビタスタイル ベイツガ ナチュラル サイドテーブル 30cm スツール 無垢材

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※遠藤照明がつくった家具ブランドです。※高さ40cmのサイズも出品しています。どうぞご覧ください。幅30cm奥行30cm高さ30cmブランド：AbitaStyleアビタスタイルメーカー：遠藤照明商品名：ベイツガカラー：ナチュラル品名：サイドテーブル/スツール/花台/飾り台素材：天然木無垢材定価 42,000円※持ち手は1か所のみです。両側ではありません。AbitaStyleアビタスタイルの無垢材を使ったサイドテーブル/スツールです。無垢材集成材を使用しているため、杢目や色の濃淡にばらつきが生じますが、家具が持つ味わいだとご理解ください。あらゆるインテリアと相性が良いサイドテーブルです。インダストリアルな空間に採り入れるとスタイリッシュで素敵です。【状態の説明】中古品です。部分的にスレキズがありますが、問題無くご使用いただけます。検索ワード#カッシーナ#アルフレックス#カリモク家具#マル二木工#IDC大塚家具#コンランショップ#アクタス#ウニコ#アクメファニチャー#無印良品#イデー#ボーコンセプト#フランフラン#ケユカ#ニトリ#AbitaStyle#アビタスタイル#遠藤照明#ベイツガ#ナチュラル#サイドテーブル#スツール#天然木無垢材#花台#飾り台M7448特徴...完成品テイスト...北欧風主な素材...木