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ハーマンミラー アームシェル　ゼニス
商品番号 M82138271922
商品名

ハーマンミラー アームシェル　ゼニス
ブランド名 ハーマンミラー
特別価格 税込 52,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イームズのアームシェルです。1stモデルでゼニス社のシールも綺麗に残っています。かなり古いものですのである程度の経年劣化はあると思いますが、鑑賞用にしていたためツヤもあり、美品かと思います。子供も生まれて部屋が狭くなってきたため、これを機に断捨離します。大事にしてくださる方よろしくお願いします。状態は写真で判断願います。要望ありましたら追加でアップします。ノークレームノーリターンでお願いします。
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