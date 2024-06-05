モデルルーム展示品★高級 pcレザー クッション 約60×70cm 2点セット

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モデルルーム展示品(家具) 26件 | 22web



省スペースラウンドダイニングシリーズ お得な5点セット（テーブル＋チェア2脚組×2）



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この度は数ある出品の中から当方の商品に興味をもっていただき、誠にありがとうございます！【商品説明】こちらモデルルームの展示品になります！革の様な高級感があります★やわらかいpcレザーでお手入れも楽ちん◎チャクが付いておりますので中のクッションも洗って頂けます◎1つ約1万円するお品です(,,\u003e᎑\u003c,,)敗れなどなく綺麗な商品です◎お持ちのソファーのアクセントに★また椅子などの腰掛けにも最適★ベッドに置いても素敵です(*^^*)どこに置いても高級感が出ますよ.*・゜ .゜・*.こちら大人気でラスト2点になりセット価格にさせて頂きました！sizeも約70×60でなかなかお目にかからない高価なクッションになります！是非、お早めにご検討頂けたらと思います(*^^*)m(__)m不明な点はご質問ください！【注意事項】こちらの商品は展示品美品ですがあくまでも個人出品です。多少のスレ傷や汚れなどある場合があります◎敗れ等はございません！ご理解、頂けます方のみ入札の方、宜しくお願い致します！【その他】また他にも色々な商品を多数、出品しておりますので是非一度ご覧下さいませ★#住まい#インテリア#リフォーム#ソファー#クッション#モデルルーム#家具#雑貨