ニトリ　折りたたみベット　完成品

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商品詳細
ニトリ シングル折りたたみ桐すのこパイプベッドサイズ 幅209×奥行99×高さ40cm構造···折り畳み型サイズ···シングルキャスター···キャスター付き商品が来て組み立たて部屋に置こうとしたのですが他の家具と部屋のサイズと合いませんでした。未使用で出品いたします。
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