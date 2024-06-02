ノリタケ　カップ＆ソーサー

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商品詳細
○ノリタケロイヤルオーチャードプリマチャイナ カップ＆ソーサーペアセット側面に木いちごとプラムがデザインされています。口径：約8.5cm、高さ：約6.5㎝ソーサー、直径：約15.3㎝高さ：約1.8㎝箱は処分していまいありません。自宅保管にご了承の上、神経質な方はご購入をお控えください。お皿/お椀/デザート食器...ペア(2つ)カラー...ホワイトグラス/カップ/酒器...コーヒーカップ＆ソーサー素材...陶磁器(セラミック)皿/プレート形状...丸
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