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ノリタケ　カップ＆ソーサー
商品番号 E99860855438
商品名

ノリタケ　カップ＆ソーサー
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○ノリタケロイヤルオーチャードプリマチャイナ　カップ＆ソーサーペアセット側面に木いちごとプラムがデザインされています。口径：約8.5cm、高さ：約6.5㎝ソーサー、直径：約15.3㎝高さ：約1.8㎝箱は処分していまいありません。自宅保管にご了承の上、神経質な方はご購入をお控えください。お皿/お椀/デザート食器...ペア(2つ)カラー...ホワイトグラス/カップ/酒器...コーヒーカップ＆ソーサー素材...陶磁器(セラミック)皿/プレート形状...丸
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