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ノリタケ　シルバーゲート　長方形大皿　MADE IN JAPAN
商品番号 W69148180818
商品名

ノリタケ　シルバーゲート　長方形大皿　MADE IN JAPAN
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,906 円
在庫状況 あり

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商品詳細

形状···楕円素材···陶磁器カラー···ホワイト種類···皿・プレートサイズ···大（直径：25.0cm～）横約35cm、縦約25.5cmサイドボードに飾っておりました(^-^)箱はありません。〜昭和レトロ〜#ノリタケ#Noritake#シルバーゲート#食器#皿#大皿#日本製#MADEINJAPAN#昭和レトロ#クリスマスパーティー#ハロウィン
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