お値下げ❗ソファ レザー風 ダークブラウン

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商品詳細
⚠プロフ必読❗お値下げしました❗たのメル便送料込み価格に変更しました。★直接引取の方（14000円）を優先いたします。未使用品です！箱に入った状態のままになっており、当方は1度も開封していません。店舗側が内容確認のため開封し、そのあとの梱包が甘かったようで部品が出てきましたので、発送前にこちらで再梱包致します。箱サイズ61×36×125cm現状引渡しのため、この値段です。ご了承いただける方のみご購入よろしくお願いいたします。★直接引取の場合は14000円にさせていただきます。カラー...ブラウン主な張り地...人工皮革（合成皮革）テイスト...アジアン・エスニック・モロッコ風,アンティーク・クラシック,エレガント,カントリー調,コースタル・海岸風,シンプル・ベーシック,ナチュラル,ポップ・カジュアル,モダン,西海岸・マリン風,北欧
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