送料無料 すのこベッド セミダブル 天然木 通気性 桐 軽量 ロール式 布団 に

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この度は当店をご覧いただき誠にありがとうございますすのこベッドマットレス通気性連結木製天然木桐軽量コンパクト収納折りたたみロール式商品ID 2252114■サイズ セミダブル軽量ロール式桐すのこシングル4.2kg、セミダブル5.3kg、ダブル6.2kg■すのこ構造床に敷くだけで嫌な湿気が逃げていく新鮮な空気が布団の下を通り抜けるマットレス派にもおすすめ布団はもちろん、マットレスを床に敷いて寝ている方にも快適にお使いいただけます。■天然桐材天然の調湿効果で快適当商品は、天然木材桐を使用しています優れた断熱性と調湿効果で夏は涼しく、冬はヒヤッとしない。日本の環境にあった木材です。■ロールタイプ収納するときは丸めてコンパクトにちょっとした隙間に収納できる丸めてコンパクトになるからクローゼットのちょっとした隙間にも収納しやすいサイズ感。敷布団ごと三つ折りにロールタイプだから敷布団ごと三つ折りにすることができます。角折りも可能連結テープで簡単連結連結テープでしっかり固定簡単に隙間なく連結できます付属の連結テープでしっかりと固定やんちゃなお子さまでもすのこ裏側の緩衝シールで床のキズを防止します。お子さまも安心低ホルムアルデヒド仕様購入前のご注意！当商品は天然木桐材を使用しているため、稀に材料内のミネラル成分が外気の水分などと反応し、桐材表面上に黒ずみとして表れることがありますが、衛生・使用上に問題はございません。■送料無料（沖縄・離島含除く）■【商品の発送】お届け日時、時間帯指定可能。ご指定のない場合は最短で出荷いたします。お支払い確認後、翌々営業日（土日祝日を除く）出荷致します。■【返品・交換】初期不良品につきましては交換させていただきます。それ以外は不可初期不良品は到着後7日以内にご連絡下さい。■商品スペックセミダブル：（約）幅120×長さ200cm板材厚み：（約）1.3cm■ロール時直径：（約）19cm■材質 天然木（桐）■梱包サイズセミダブル：（約）24×20×61cm■プロフィール欄にお取引の注意事項などを記載しておりますのでご確認ください。サイズ...セミダブル