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カリモク60 Kチェア キッズ ミニ
商品番号 Q93092522105
商品名

カリモク60 Kチェア キッズ ミニ
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 5,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カリモク60Kチェアキッズミニ10年前に購入しました。２箇所大きな傷があり、その他経年使用による小傷あります。使うほどに味の出る椅子だと思いますが、中古品となりますので、ご理解いただける方に購入いただきたいです。【商品説明】カリモクKチェアのデザインをそのままに、60％縮小したミニサイズの1人掛けソファ。木工加工、塗装、縫製の全てが従来のKチェアと同じ行程で仕上げられています。◆カラー:スタンダードブラック◆サイズ:W390×D425×H430×SH230◆素材シート：ビニールレザー◆木部：ラバートリー◆木部カラー：ウォールナット◆日本製
http://narcologia.ru/goods/organization450662.html
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