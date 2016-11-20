カリモク60 Kチェア キッズ ミニ

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子供がいなくたって欲しくなるインテリアオブジェにもなる子供用イス ...



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カリモク60 Kチェアミニブルーノピンク（ウォールナット色塗装）



K chair mini のススメ | chair-chair

カリモク60Kチェアキッズミニ10年前に購入しました。２箇所大きな傷があり、その他経年使用による小傷あります。使うほどに味の出る椅子だと思いますが、中古品となりますので、ご理解いただける方に購入いただきたいです。【商品説明】カリモクKチェアのデザインをそのままに、60％縮小したミニサイズの1人掛けソファ。木工加工、塗装、縫製の全てが従来のKチェアと同じ行程で仕上げられています。◆カラー:スタンダードブラック◆サイズ:W390×D425×H430×SH230◆素材シート：ビニールレザー◆木部：ラバートリー◆木部カラー：ウォールナット◆日本製