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スツールカバー　ミナペルホネン　タンバリン　グレー
商品番号 X21977487150
商品名

スツールカバー　ミナペルホネン　タンバリン　グレー
ブランド名 ミナペルホネン
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···北欧風張り地の素材···綿・コットンテイスト···北欧風・家具用の生地dop*によるスツールカバーのみ、ハンドメイド作品となります　*minäperhonenの両面モールスキンのダブルフェイスによる生地　使い続けると裏地の色が現れ、経年も楽しめ長くご愛用いただけます・ゴム紐を調整して、スツールにセットして下さい　脚のところは、カバーを折り込むようにしてセットすると綺麗です・スツールはご自身でご準備ください　ニトリ木製スツールセロのサイズに合わせています・カバー用ウレタンクッションをセットの場合は、+2000円になります事前にコメント下さいサイズ；高さ約46cm,　座面直径約34cm,座面高さ約2cm色；表グレーテイスト···北欧風
http://narcologia.ru/goods/Stanford702573.html
http://narcologia.ru/goods/waveform957417.html
http://narcologia.ru/goods/pompous483823.html
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