スツールカバー　ミナペルホネン　タンバリン　グレー

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テイスト···北欧風張り地の素材···綿・コットンテイスト···北欧風・家具用の生地dop*によるスツールカバーのみ、ハンドメイド作品となります *minäperhonenの両面モールスキンのダブルフェイスによる生地 使い続けると裏地の色が現れ、経年も楽しめ長くご愛用いただけます・ゴム紐を調整して、スツールにセットして下さい 脚のところは、カバーを折り込むようにしてセットすると綺麗です・スツールはご自身でご準備ください ニトリ木製スツールセロのサイズに合わせています・カバー用ウレタンクッションをセットの場合は、+2000円になります事前にコメント下さいサイズ；高さ約46cm, 座面直径約34cm,座面高さ約2cm色；表グレーテイスト···北欧風